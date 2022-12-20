Главы новосибирских районов получили предостережение из-за уборки снега

Качество уборки снега взято прокуратурой на контроль.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Главы районов Новосибирска, а также руководители ДЭУ получили от прокуратуры предостережение из-за уборки снега.
— Руководителям 15 ДЭУ и 8 главам районов города объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона в сфере безопасности дорожного движения при организации работ по очистке дорог от снега и наледи, — рассказали в региональной прокуратуре.
Ведомство взяло на контроль уборку снега и проследит, чтобы дороги убирались без нарушений.
Напомним, что мэр Анатолий Локоть поручил дорожным службам во время снегопада убирать снег круглосуточно. А чтобы уборка шла наиболее эффективно, глава города поручил договориться с полицией о сопровождении снегоуборочной техники, а также привлечь дополнительные грузовики на вывоз снега.
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