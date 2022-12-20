Главы новосибирских районов получили предостережение из-за уборки снега

Качество уборки снега взято прокуратурой на контроль. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Главы районов Новосибирска, а также руководители ДЭУ получили от прокуратуры предостережение из-за уборки снега.

— Руководителям 15 ДЭУ и 8 главам районов города объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона в сфере безопасности дорожного движения при организации работ по очистке дорог от снега и наледи, — рассказали в региональной прокуратуре.

Ведомство взяло на контроль уборку снега и проследит, чтобы дороги убирались без нарушений.

Напомним, что мэр Анатолий Локоть поручил дорожным службам во время снегопада убирать снег круглосуточно. А чтобы уборка шла наиболее эффективно, глава города поручил договориться с полицией о сопровождении снегоуборочной техники, а также привлечь дополнительные грузовики на вывоз снега.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер