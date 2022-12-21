Сильный ветер и гололед придут в Новосибирск 21 декабря

Синоптики предупредили о сильном ветре. Фото: Олег УКЛАДОВ

21 декабря в Новосибирске станет немного холоднее, пройдет снегопад, а на дорогах будет подстерегать гололедица. Синоптики просят быть осторожнее и пешеходам, и водителям.

— Ночью температура будет -9…-11, днем -8…-10, переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер юго-западный, с порывами до 14 метров в секунду, — сообщают в Западно-Сибирском гидрометцентре.

В Новосибирской области температура опустится до -9…-14 при прояснениях до -19, по юго-востоку региона -2…-7. Дневные показатели -8…-13 градусов, местами до -18, по юго-востоку -2…-7.

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