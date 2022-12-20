В Новосибирской области объединят пособие для детей и беременных

Универсальное пособие семьи с детьми начнут получать с 1 января 2023 года. Фото: Даниил ОПАРИН

В Новосибирской области объединят пособия для детей и беременных в универсальную выплату. Единое пособие вводят в рамках исполнения поручения президента по выстраиванию целостной поддержки семей с детьми.

— Единое или универсальное пособие объединит выплаты для семей с невысокими доходами на детей в возрасте от 0 до 17 лет, в том числе пособия на детей от 3 до 7 и от 8 до 17 лет, а также для женщин, вставших на учет в медицинские организации в ранние сроки беременности, — рассказала министр труда и социального развития региона Елена Бахарева.

Соответствующий проект закона об объединении пособий был одобрен губернатором Андреем Травниковым накануне. Единое пособие семьи с детьми начнут получать уже с 1 января 2023 года.

Напомним, что размер пособия будет составлять 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума. Для каждой семьи сумма будет высчитываться отдельно и будет зависеть Конкретная сумма выплаты будет зависеть от доходов и имущества семьи.

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