Nissan Qashqai сбил женщину на пешеходном переходе в Новосибирске

После ДТП женщина отряхнулась и пошла дальше. Фото: кадр из видео

В Новосибирске на пешеходном переходе на Титова Nissan Qashqai сбил женщину. Произошло ДТП во вторник, 20 декабря, и попало на камеру очевидца.

По словам подписчиков паблика ВКонтакте «АСТ-54», вина лежит как на водителе «Ниссана», так и на пешеходе. Автомобиль не притормозил перед «зеброй», как это сделали другие машины. А женщина не убедилась в безопасности перехода, но все равно решила перейти дорогу.

Судя по кадрам видео, «Ниссан» зацепил женщину боком, и та отлетела. Из нескольких других машин, притормозивших перед «зеброй», тут же вышли люди, желающие помочь пострадавшей. Однако помощь ей не понадобилась. Женщина встала, отряхнулась и пошла дальше, послав обидчика.

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