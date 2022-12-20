В Новосибирске «Тойота» сбила школьника на улице Колхидской

В Новосибирске иномарка сбила ребенка, переходившего дорогу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске иномарка сбила ребенка, переходившего дорогу. ДТП случилось в Ленинском районе вечером во вторник, 20 декабря.

— В 17:20 51-летний водитель автомобиля nissan serena ехал по улице Колхидская в сторону улицы Пархоменко. Напротив дома № 29 на улице Колхидская он сбил мальчика 9-10 лет, который, со слов водителя, переходил дорогу в неположенном месте, — рассказали в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Пострадавшего ребенка доставили в больницу для уточнения травм. На месте работал экипаж ДПС.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер