Появилось видео задержания в Новосибирске начальника центра организации дорожного движения

На купюрах проявилась отметка. Фото: Кадр из видео\Восточный МСУТ СК РФ

Следователи опубликовали видео задержания начальника регионального центра организации дорожного движения (ГКУ «ЦОДД») Вячеслава Трещева. Его задержали с поличным при получении взятки.

— На руках следов не обнаружено. Понятые, вы что-нибудь видите? Есть следы? — спрашивает на видео следователь, подсвечивая руки Трещева ультрафиолетовой лампой.

Потом этой же лампой просвечиваются купюры, на которых становится видно отметку посередине.

Напомним, Вячеслава Трещева обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. За 4 миллиона рублей он обещал помочь двум фирмам, занимающимся установкой систем видеофиксации, победить в электронных аукционах. Задержали его после получения части взятки в 1, 2 миллион рублей.

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