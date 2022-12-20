В Новосибирске хронически больного мобилизованного вернули из НВВКУ домой

Мужчине дали отсрочку от частичной мобилизации.
Фото: Александр ГЛУЗ
Хронически больного мобилизованного вернули из НВВКУ домой после жалобы жены Уполномоченному по правам человека в Новосибирской области.
— Мобилизованный имел подтверждённые медицинской документацией хронические заболевания, препятствующие прохождению военной службы. Однако сотрудники районного военкомата отказали в приёме документов и ех учёте. Мужчина был направлен для прохождения мобилизационных сборов в НВВКУ, — сообщили в пресс-службе омбудсмена Нины Шалабаевой.
Рассмотрение обращения было взято на контроль. Через некоторое время мужчине была предоставлена отсрочка и его исключили из списков личного состава военной части и направили для дальнейшей постановки на военный учёт по месту жительства.
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