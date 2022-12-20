Следователи рассказали подробности задержания начальника новосибирского ЦОДД

Чиновника задержали за взятку. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новосибирске задержали начальника регионального центра организации дорожного движения (ГКУ «ЦОДД») Вячеслава Трещева. Об этом стало известно 20 декабря. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

— По данным следствия, в 2022 году обвиняемый предложил бизнесмену, представляющему интересы двух организаций, покровительство по службе за взятку в 4 миллиона рублей. Организации, которые представлял предприниматель, занимались установкой комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД и установкой устройств автоматизированной розыскной системы для контроля пассажиропотока в аэропортах, — рассказали в Восточном МСУТ СК России. — Взятка предназначалась за обеспечение победы двух фирм в электронных аукционах на оказание указанных услуг, заключение с данными организациями государственных контрактов, а также за беспрепятственную приемку и оплату выполненных работ со стороны ГКУ «ЦОДД».

19 декабря начальник ЦОДД получил от бизнесмена часть взятки в 1, 2 миллион рублей. Вскоре, при содействии УФСБ по Новосибирской области, его задержали. Дома у чиновника провели обыск и изъяли полученные деньги. Сейчас решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу. Максимальное наказание, которое может грозить чиновнику — 15 лет колонии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер