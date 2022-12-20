У новосибирского аквапарка 130 машин выстроились в огромную снежинку

В флешмобе участвовало 130 автомобилей. Фото: предоставлено Полиной Мищенко

У новосибирского аквапарка 130 машины выстроились в огромную снежинку. В флешмобе участвовало 15 автоклубов. Причём снежинка была не единственной, автолюбители также выстроились еще в две фигуры — 2023 и НСК.

Как рассказала КП-Новосибирск руководитель автоклуба «БМВ клуб Новосибирск» Полина Мищенко, впервые подобный флешмоб устраивали два года назад. Тогда автомобилисты собрались в огромную елку. В этом году автоклубы также решили поздравить горожан с наступающим праздником.

Автомобили выстроились в три фигуры: снежинку, 2023 и НСК. Фото: предоставлено Полиной Мищенко

— Выбирали между аквапарком и другими площадками. Аквапарк удобен тем, что там мост и с него можно снимать. И это все-таки между двумя берегами, больше людей могло бы приехать, потому что остальные площадки были очень удаленные, — объяснила Полина Мищенко КП-Новосибирск.

По ее словам, готовились плотно, а потом ночью монтировали видео и собирали хештеги, проверяя, все ли клубы отметили. Многие представители клубов не были знакомы до флешмоба и на мероприятии увиделись впервые. Однако все остались довольны.

— Мы это сделали для людей, хочется, чтобы как можно больше увидели. Было тяжело, и мы ужасно замёрзли, но повеселились и довольны, — добавила руководительница клуба.

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