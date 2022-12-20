В Новосибирске застройщик сквера на Высоцкого выиграл суд у мэрии

Местные жители выступили против строительства торговых рядов.
Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
В Новосибирске застройщик выиграл у мэрии суд о застройке сквера на улице Высоцкого. Напомним, предприниматель планировал разместить там торговые ряды, но против этого выступили местные жители.
На совещании с главой Октябрьского района новосибирцам рассказали, что отказались от идеи размещения на этой территории ларьков и планируют расторгнуть договор с бизнесменом.
Но арбитраж встал на сторону предпринимателя и признал расторжение незаконным, поскольку ранее застройщик заключил договор с властями на строительство.
Чтобы обжаловать решение, у муниципалитета есть три месяца.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«За сквер!» - горожане высказались против торговых ларьков на МЖК
В Новосибирске жители Октябрьского района столкнулись с беспрецедентной циничностью: им обещали сквер, но предприниматели огородили землю под строительство павильона (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер