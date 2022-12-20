В Новосибирске застройщик сквера на Высоцкого выиграл суд у мэрии

Местные жители выступили против строительства торговых рядов. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

В Новосибирске застройщик выиграл у мэрии суд о застройке сквера на улице Высоцкого. Напомним, предприниматель планировал разместить там торговые ряды, но против этого выступили местные жители.

На совещании с главой Октябрьского района новосибирцам рассказали, что отказались от идеи размещения на этой территории ларьков и планируют расторгнуть договор с бизнесменом.

Но арбитраж встал на сторону предпринимателя и признал расторжение незаконным, поскольку ранее застройщик заключил договор с властями на строительство.

Чтобы обжаловать решение, у муниципалитета есть три месяца.

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В Новосибирске жители Октябрьского района столкнулись с беспрецедентной циничностью: им обещали сквер, но предприниматели огородили землю под строительство павильона (подробнее).

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