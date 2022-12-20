В Новосибирске начальника центра организации дорожного движения задержали за взятку

Чиновника задержали по подозрению во взятках. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Начальника регионального центра организации дорожного движения (ГКУ «ЦОДД») Вячеслава Трещева задержали по подозрению в получении взятки. Об этом стало известно во вторник, 20 декабря.

— Вячеслав Трещев подозревается в получении взятки в особо крупном размере — речь о нескольких миллионах, — рассказал КП-Новосибирск источник.

Сейчас решается вопрос о выходе в суд для избрания чиновнику меры пресечения.

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