Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия20 декабря 2022 11:10

В Новосибирске начальника центра организации дорожного движения задержали за взятку

Его подозревают в получении взятки в несколько миллионов
Галина СИМОНОВА
Чиновника задержали по подозрению во взятках.

Чиновника задержали по подозрению во взятках.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Начальника регионального центра организации дорожного движения (ГКУ «ЦОДД») Вячеслава Трещева задержали по подозрению в получении взятки. Об этом стало известно во вторник, 20 декабря.

— Вячеслав Трещев подозревается в получении взятки в особо крупном размере — речь о нескольких миллионах, — рассказал КП-Новосибирск источник.

Сейчас решается вопрос о выходе в суд для избрания чиновнику меры пресечения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер