В ДТП с «ГАЗелью» и «ВАЗом» в Бердске пострадали 2 человека

В ДТП пострадал водитель легковушки и пассажирка маршрутки. Фото: АвтоБердск

В Бердске в ДТП с «ГАЗелью» и «ВАЗом» пострадали 2 человека. Произошла авария вечером в понедельник, 19 декабря.

По сообщению бердского ГИБДД, 19-лений водитель за рулем «ВАЗа» двигался по улице Первомайской в сторону улицы Ленина. На маршрутку он налетел в районе дома №61 по улице Советской.

В ДТП пострадали 60-летняя пассажирка маршрутки и водитель «ВАЗа». Обоих доставили в больницу с различными травмами. Остальные 7 пассажиров «ГАЗели» не пострадали.

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