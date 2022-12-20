В Новосибирске «Тойота» сбила подростка, переходившего дорогу

В Калининском районе «Тойота» сбила подростка, переходившего дорогу. Фото: ГИБДД по Новосибирску

В Калининском районе «Тойота» сбила подростка, переходившего дорогу. ДТП случилось во вторник, 20 декабря.

— В 8 утра 33-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» ехал по улице Пулеметная в сторону улицы Линейная. Напротив дома № 42 на улице Ипподромская он сбил 16-летнего парня, переходившего дорогу не по пешеходному переходу, — сообщили в Госавтоинспекции.

Пострадавшего подростка доставили в больницу. На месте ДТП работал экипаж ДПС.

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