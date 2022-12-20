Новосибирцы обматерили водителя, который помог испуганной женщине перейти дорогу

Женщина испугалась потока машин на пешеходном переходе. Фото: Предоставлено читательницей "КП-Новосибирск"

Новосибирцы обматерили водителя, который помог женщине в возрасте перейти дорогу у ТЦ. Инцидент произошел на пешеходном переходе у остановки «Общественный торговый центр» 20 декабря.

- Сегодня утром, около 07:30, на конечной Демакова я услышала сигналы машин, крики и маты. Женщина в возрасте с сумкой в руке начала переходить дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Было много машин, и она замялась и встала на месте, видимо, испугавшись, – рассказала КП-Новосибирск местная жительница Ольга.

Перед женщиной остановился белый седан. Из него вышел мужчина в футболке с коротким рукавом. Он помог женщине перейти дорогу.

- Другие водители стали сигналить ему, материться. Мужик, ты такой красавчик! Жаль не успела снять на телефон, – написала сибирячка Ольга в группе «Сообщество Академкгородка».

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Новосибирский автоэксперт утверждает – с точки зрения ПДД водитель нарушил правила, однако эксперт на его стороне.

- Водитель остановил автомобиль в неположенном месте – перед пешеходным переходом, по сути сделав остановку. Если делать все по правилам, то нужно было припарковать автомобиль на обочине. Но чисто с человеческой точки зрения, он сделал все правильно, я аплодирую его поступку. Как написала очевидец, он действительно красавчик, – рассказал КП-Новосибирск руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков. – С точки зрения ПДД, водители могли сигналить ему и выражать недовольство, но с точки зрения помощи женщине, они зря накричали на него.

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