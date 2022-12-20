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НовостиОбщество20 декабря 2022 16:33

Новосибирцы обматерили водителя, который помог испуганной женщине перейти дорогу

Но те, которых поступок мужчины восхитил, ищут его, чтобы поблагодарить
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
Женщина испугалась потока машин на пешеходном переходе. Фото: Предоставлено читательницей "КП-Новосибирск"

Женщина испугалась потока машин на пешеходном переходе. Фото: Предоставлено читательницей "КП-Новосибирск"

Новосибирцы обматерили водителя, который помог женщине в возрасте перейти дорогу у ТЦ. Инцидент произошел на пешеходном переходе у остановки «Общественный торговый центр» 20 декабря.

- Сегодня утром, около 07:30, на конечной Демакова я услышала сигналы машин, крики и маты. Женщина в возрасте с сумкой в руке начала переходить дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Было много машин, и она замялась и встала на месте, видимо, испугавшись, – рассказала КП-Новосибирск местная жительница Ольга.

Перед женщиной остановился белый седан. Из него вышел мужчина в футболке с коротким рукавом. Он помог женщине перейти дорогу.

- Другие водители стали сигналить ему, материться. Мужик, ты такой красавчик! Жаль не успела снять на телефон, – написала сибирячка Ольга в группе «Сообщество Академкгородка».

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Новосибирский автоэксперт утверждает – с точки зрения ПДД водитель нарушил правила, однако эксперт на его стороне.

- Водитель остановил автомобиль в неположенном месте – перед пешеходным переходом, по сути сделав остановку. Если делать все по правилам, то нужно было припарковать автомобиль на обочине. Но чисто с человеческой точки зрения, он сделал все правильно, я аплодирую его поступку. Как написала очевидец, он действительно красавчик, – рассказал КП-Новосибирск руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков. – С точки зрения ПДД, водители могли сигналить ему и выражать недовольство, но с точки зрения помощи женщине, они зря накричали на него.

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