«Стоит на учете в ПДН»: у горе-матери забрали четверых детей, спасенных из задымленного дома под Новосибирском

Пожарные спасли четырех детей из задымленного дома. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Четырех ребятишек, которых пожарные вытащили из задымленного дома в селе Булатово под Новосибирском, забрали у матери. Как оказалась, 27-летняя женщина регулярно пренебрегает родительскими обязанностями и стоит на учете в ПДН с ноября 2021 года.

— В отношении матери составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Дети женщины помещены в социальные и медицинские учреждения, — рассказали в региональном МВД.

Напомним, что ЧП произошел в ночь на 20 декабря. Когда пожарные прибыли на вызов, оказалось, что четверо ребятишек были дома совершенно одни. Они чудом не задохнулись в заполненном едком дыме доме.

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