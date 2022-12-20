«Полное кидалово!»: новосибирская компания осталась без новогоднего корпоратива из-за отмены брони баром

Бар отменил бронь за несколько дней до корпоратива. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирская компания осталась без новогоднего корпоратива из-за неожиданного снятия брони самим баром. Стол организация зарезервировала еще в ноябре, оплатив половину стоимости. За неделю до корпоратива оплатили оставшуюся, а потом оказалось, что никакого новогоднего корпоратива не будет.

— Корпоратив должен был быть 23 декабря в пятницу. Но поступил звонок от администратора бара с отказом в бронировании стола. Как можно было так поступить в предновогоднюю неделю, когда все оставшиеся заведения в городе уже заняты. Ужасное отношение, полный беспредел к потенциальным клиентам! — оставила на «Флампе» гневный отзыв сотрудница компании.

По словам женщины, деньги за оплаченный стол обещали вернуть не сразу, а в течение трех дней. Но возврат средств никак не сможет сгладить разочарование в баре, а также испорченный праздник.

— Полное кидалово! Спасибо за испорченный праздник! Верните деньги не через 3 дня, а сегодня же! — негодует женщина.

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