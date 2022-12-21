Стало известно, где находятся медвежата Норди и Шайна из Новосибирского зоопарка

Норди и Шайна до сих пор в зоопарке. Фото: Анна НОВИКОВА

Стало известно, где сейчас находятся медвежата Норди и Шайна из Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило. Королевская двойня появилась у медведицы Герды в 2019 году. Им исполнилось по четыре года. Они до сих пор живут в зоопарке.

- Когда мишкам исполнилось по два года, их отселили от мамы. Сейчас они находятся в технической зоне зоопарка, посетителям вход к ним воспрещен, - рассказывали КП-Новосибирск в пресс-службе зоопарка.

Напомним, что Норди и Шайна - третье потомство Кая и Герды. Первенец белых медведей родился в 2013 году, а через два года Шилка уехала в Японию. Второй мишка – Ростик – уехал в Китай в 2018 году.

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