Не признала соседа: сибирячка вызвала гэбээровцев из-за ночных звонков в домофон

Фото: Агенство Безопасности ГВАРДИЯ

Этот инцидент произошёл в минувшее воскресенье. Около часа ночи в дежурную часть АБ ГВАРДИЯ поступил телефонный звонок от жительницы дома 12/1 по ул. Новогодняя, пользующейся услугой Агентства «Безопасный двор». Она сообщила, что какой-то незнакомый человек, возможно наркоман или злоумышленник, звонит ей по домофону и просит запустить в подъезд. К объекту был направлен ближайший 73-ий экипаж группы быстрого реагирования.

Подозрения жительницы не подтвердились - бойцы ГБР установили, что пытающийся попасть в подъезд мужчина тоже проживает в этом доме, а попасть к себе не может из-за неисправности электронного ключа. В столь позднее время никто из соседей не решился запустить незнакомца в дом, и ситуация грозила перейти из курьёзных в драматичную.

Решить проблему помог служебный планшет гвардейцев, ставший точкой доступа во всех смыслах. С его помощью мужчина подключился к интернету и уже с мобильного приложения смог открыть дверь и попасть домой.