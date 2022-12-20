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НовостиОбщество20 декабря 2022 8:50

В Новосибирске на Хилокской с 5 января запретят парковку для большегрузов

Об этом сообщили в мэрии
Надежда КАСЬЯНОВА
С 5 января на Хилокской запретят парковаться большегрузам.

С 5 января на Хилокской запретят парковаться большегрузам.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске на улице Хилокской у одноимённого рынка запретят парковаться большегрузам. Ограничение введут с 5 января и установят соответствующие знаки.

— На улице Хилокской и автомобильном проезде от дома №5 до дома № 9а к.3 установят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 3.28 «Стоянка запрещена» с информационными табличками о распространении действия этих дорожных знаков на грузовые транспортные средства, — рассказали в мэрии.

Запрет парковаться в муниципалитете объяснили тем, что фуры мешают проезду автомобилей. Чтобы увеличить пропускную способность улицы Хилокской, и было решено запретить парковаться там большегрузам.

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