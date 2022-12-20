В Новосибирской области в 2022 году заменили 12% дорожных знаков

В Новосибирской области за 2022 год заменили 4 227 дорожных знаков. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирской области в 2022 году заменили более 12% дорожных знаков. По сообщению регионального ТУАД, основной причиной замены знаков является не только износ, но также воры.

— Каждый дорожный знак имеет определенное время службы — около 5 лет, когда он выцветает или утрачивается, выдается предписание подрядчику и тот устанавливает новый. Работы выполняются в рамках лимитов средств, предусмотренных на содержание, — рассказали в региональном ТУАД.

На дорогах Новосибирской области за этот год заменили 4 227 дорожных знаков. Каждый из них обошелся в сумму от 7 до 9 тысяч рублей.

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