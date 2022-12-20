В Новосибирске могут появиться ларьки вместо сквера на Высоцкого

В Новосибирске могут разрешить построить ларьки на Высоцкого. Фото: change.org.

Строительная организация «Альфа Девелопмент» выиграла суд у мэрии Новосибирска. Ранее чиновники отказали фирме в размещении ларьков возле домов № 31 и № 35 на улице Высоцкого, а затем решили разбить там сквер.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что больше года назад на этом месте снесли гаражи, и жители начали выступать за строительство сквера. Представители фирмы пообещали местным жителям построить торговый павильон, но с озеленением.

После этого в муниципалитете решили запретить строительство ларьков, которые так сильно не нравятся новосибирцам. Комиссия мэрии на заседании 24 ноября обсуждала выделение земельного участка для организации сквера в этом районе, чем нарушила предписание судебного акта.

Организация подала иск, и Арбитражный суд в декабре признал отказ мэрии незаконным. Теперь на месте предполагаемого сквера могут появиться ларьки.

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