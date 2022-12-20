На трассе под Новосибирском водитель иномарки погиб в жёстком столкновении с фурой. Фото: ГИБДД по НСО.

Во вторник, 20 декабря, на трассе в Чановском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Там столкнулись 2 машины: легковая иномарка и грузовик. Подробности трагедии раскрыли в ГИБДД по региону.

–Водитель 1986 года рождения управлял «Хондой Фрид», ехал по трассе Иртыш». На 1073 км автодороги столкнулся с грузовиком «Вольво». Столкновение произошло, потому что водитель «Хонды» не справился с управлением при попытке обгона и выехал на встречную полосу, – уточнили в Госавтоинспекции.

ДТП стало фатальным для 36-летнего водителя иномарки: он погиб на месте от полученных травм.

На месте ДТП работает экипаж ГИБДД и пожарный расчет.

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