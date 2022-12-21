Новосибирец отсудил у семьи арендаторов 46 тысяч за детские рисунки на обоях

Суд встал на сторону арендодателя Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Под Новосибирском семья с ребенком испортила арендованную квартиру и съехала, отказавшись платить за ущерб. Хозяин квартиры в Искитиме подал в суд и отсудил компенсацию.

Мужчина заключил договор аренды квартиры на два года. Арендаторы, семья с ребенком, съехали из квартиры по требованию хозяина. Когда тот обнаружил поломки и грязь. В квартире был пролом в двери в спальню, а во всех комнатах испорчены обои. На них рисовали авторучкой и рвали их.

На кухне оказались повреждены две столешницы и побита кафельная плитка. Также было повреждено эмалевое покрытие ванны, треснут стеклопакет и проломлен порог балконной двери. Бывший арендатор отказался возместить ущерб, свалив вину на арендатора – якобы квартира была сдана в том же состоянии.

Арендодатель пошел в суд, заявив ущерб в 140 тысяч рублей – троекратную рыночную цену. Эксперты насчитали более 46 тысяч рублей ущерба, исключив трещину в стеклопакете окна – она появилась от брака или неправильной установки. Искитимский районный суд удовлетворил иск.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber