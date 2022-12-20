В Новосибирской области на уборку снега вышли более 600 машин

На дороги Новосибирской области вышли более 600 машин для уборки снега. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 20 декабря, на улицы Новосибирской области вышли 629 дорожных машин для уборки снега. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Всего в регионе к снегопадам готовы 7 подрядных организаций и 1081 машина, на которых работают больше тысячи человек. При необходимости на дороги выйдет еще 200 единиц снегоуборочной спецтехники.

Как уточнили в пресс-службе Территориального управления автомобильных дорог, в настоящее время проезд обеспечен во всех районах.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что мэр Анатолий Локоть поручил круглосуточно убирать снег с городских дорог во время метелей.

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