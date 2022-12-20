В мэрии Новосибирска рассказали, будут ли перекрывать еще улицы на Новый год 2023

В мэрии рассказали, будут ли еще перекрывать дороги в Новосибирске на Новый год. Фото: Иван МАКЕЕВ

В мэрии Новосибирска рассказали, будут ли перекрывать дороги на Новый год 2023.

— В Новосибирске частично перекрыта улица Ленина с 6 ноября 2022 года по 10 февраля 2023 года в связи с проведением Новогодней столицы России. Других перекрытий улиц для новогодних мероприятий не планируется, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе мэрии.

Напомним, на конец декабря-начало января в Новосибирске запланированы несколько фестивалей. Ближайший из них — Всероссийский съезд Дедов Морозов 22 декабря. Сказочные гости города не только встретятся с ребятами, но и совершат большой пеший тур по центру Новосибирска: Красному проспекту, улице Ленина, затем отправятся на Михайловскую набережную.

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