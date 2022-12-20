Новосибирский фотограф засняла тысячи лебедей в -35 градусов на Алтае

Сотни лебедей слетаются перезимовать на озере. Фото: Татьяна НУРХАЙДАРОВА, vk.com/id64649140

Новосибирский фотограф Татьяна Нурхайдарова засняла гнездовье тысячи лебедей в мороз -35 градусов. Женщина потратила целый день на съемки одной из достопримечательностей Алтая.

Лебеди играют даже в сильный мороз. Фото: Татьяна НУРХАЙДАРОВА, vk.com/id64649140

- Я бы назвала это озеро миром лебедей. Здесь зимуют около тысячи птиц с характерами. Тут можно увидеть игры молодых, доходящие до безжалостных схваток. Взлетающие и приводняющиеся семейки. Да и одиночные птицы восхищают и радуют глаз. Живут на озере и размеренно плавающие семейки с детками - серыми сеголетками. То здесь, то там видны кормящиеся вверх хвостом птицы. У берега много отдыхающих птиц, свернутых белоснежными клубочками... Периодически их тревожат взмахами крыльев сородичи, - поделилась с КП-Новосибирск фотограф-натуралист Татьяна Нурхайдарова.

Птицы не боятся туристов, их подкармливают овсом. Фото: Татьяна НУРХАЙДАРОВА, vk.com/id64649140

Ради съемок Татьяна приехала на озеро с рассветом, несмотря на мороз в -35 градусов. Сильный туман полностью накрыл птиц. Они словно играли в прятки. Татьяна не могла оторваться и снимала лебедей весь день.

- Озеро нынче замерзло более обычного, так как год засушливым был. Водоем питается за счет большого выхода воды температурой +8 градусов. Видимо, количество воды нынче снизилось из-за засухи. Птиц на озере подкармливает егерь и посетители. Я кормила птиц нежареными семечками. На реках вокруг они близко к себе не подпускают - а здесь заказник, и они не боятся людей, - рассказала КП-Новосибирск Татьяна Нурхайдарова.

Смотреть на лебедей можно весь день. Фото: Татьяна НУРХАЙДАРОВА, vk.com/id64649140

Тысячи птиц ежегодно зимуют на озере Светлое возле села Урожайное в Алтайском крае. Одновременно с лебедями-кликунами там живут много уток-крякв, гоголей, больших крохалей. Орнитологи встречают и оляпку.

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