«Дети чудом не задохнулись»: четверых ребятишек пожарные вынесли из задымленного дома в селе под Новосибирском

Четверых детей пожарные вынесли из задымленного дома в селе под Новосибирском. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В селе Булатово в Куйбышевском районе в ночь на 20 декабря чудом не погибли четверо детей. Ребятишек, в возрасте от годика до 8 лет, из задымленного помещения спасли пожарные. Оказалось, что они находились в доме без присмотра взрослых. Избежать трагедии помог пожарный извещатель.

– в 01:18 в ЕДДС поступил сигнал с АДПИ, установленного в доме многодетной семьи. Пожарный расчет был на месте через несколько минут. В доме, где находились четверо детей, было плотное задымление. Пожарные вынесли малышей из задымленного дома на свежий воздух, – рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Куйбышевскому и Северному районам ГУ МЧС РФ по НСО майор внутренней службы Юлий Стрельцов пояснил, что произошло задымление из-за бумаги. Она лежала на печном литье растопленной печи. При этом окна и двери в доме были плотно закрыты.

– Дети могли просто задохнуться, если бы не своевременное сообщение в пожарную охрану, – сказал Юлий Стрельцов.

Избежать горения удалось. Пожарные ликвидировали источник дыма и удалили его из дома. Родители малышей прибыли на место минут через 15 после ЧП. Почему они оставили детей одних в опасности, выяснят компетентные органы. С родителями уже провели профилактическую беседу.

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