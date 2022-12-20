«Я лично научу держать отвертку»: мэр Новосибирска отчитал подчиненных за неработающие гирлянды

Мэр Новосибирска отчитал подчиненных за неработающие гирлянды.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть возмутился перегоревшими гирляндами в новогодних украшениях в центре города. Об этом градоначальник заявил во вторник, 20 декабря, в ходе аппаратного совещания.
– Если кто-то не может справиться, я готов лично провести урок по электротехнике. Я научу, как держать отвертку, как работать тестером, как искать неисправности, – отчитал подчиненных Анатолий Локоть.
Мэр потребовал решить вопрос до конца недели – 25 декабря.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что глава города дал задачу круглосуточно убирать снег во время метелей.
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