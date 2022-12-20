Проезжую часть на улице Плановой затопило в Новосибирске. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирске дорогу на улице Плановой затопило утром 20 декабря. О случившемся в соцсети рассказали очевидцы.

– Около дома Плановая, 50 из колодца хлещет вода. Топит проезжую часть, – рассказали горожане в паблике «Инцидент Новосибирск».

Проезжую часть залило, как говорят очевидцы, холодной водой. На морозе она застывает, превращаясь в лед. По словами горожан, это создает опасность на дороге.

На проблему отреагировали в мэрии Новосибирска. Сотрудники администрации ответили, что передали обращение на рассмотрение в администрацию Центрального округа.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber