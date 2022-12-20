Стало известно, как сложилась судьба девочки, найденной в коробке на трассе под Новосибирском

Девочка растет и развивается. Фото: Минздрав Новосибирской области

Уполномоченная по права ребенка Новосибирской области Надежда Болтенко рассказала о судьбе девочки, найденной в коробке на трассе. Напомним, что чудо произошло в начале 2022 года. Подростки нашли коробку в Рождество, из которой раздавался слабый писк. В ней они увидели крошечную девочку. Вместе с родителями ребята отвезли новорожденную в больницу.

После чего девочку удочерили. Сейчас она растет в приемной семье.

- С девочкой все хорошо. Она растет, развивается. Семья довольна, - рассказала КП-Новосибирск Надежда Болтенко, уполномоченная по правам ребенка.

По последним данным, биологических родителей малышки так и не нашли.

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