Названа сумма взятки, которую вымогали у продавцов задержанные новосибирские экс-полицейские

Стала известна сумма взятки, которую вымогали задержанные экс-сотрудники новосибирского ОБЭП. Фото: Мария НОВИКОВА

Стала известна сумма взятки, которую получили бывшие сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Арамаис Аслянян и Алексей Пирский. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник.

– Около 200 тысяч рублей. 180 наличными, еще 20 на карту, – рассказал источник КП-Новосибирск.

Напомним, бывших полицейских обвиняют в вымогательстве взятки в крупном размере по предварительному сговору. Они изъяли товар в магазине одежды и обуви, а потом предложили вернуть его за 300 тысяч рублей. После этого, по словам источника, сумму удалось снизить до 200 тысяч рублей.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что одного из обвиняемых посадили под домашний арест, а другого заключили под стражу до 7 февраля 2023 года. Бывшим полицейским грозит до 12 лет лишения свободы.

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