Надежда Болтенко высказалась об учителе, который устроил пьяную вписку со школьниками под Новосибирском

Учитель устроил прощание с учениками. Фото: соцсети

Надежда Болтенко прокомментировала поведение учителя, устроившего пьяную вписку со школьниками в Новосибирской области.

Напомним, что педагог из Черепаново уволился и решил попрощаться с учениками. Он пригласил их к себе на съемную квартиру. «Прощание» прошло с размахом, да таким, что к делу подключилась полиция. Он раздавал детям презервативы, вейпы, угощал выпивкой. Да и разговоры вел совсем недетские.

- Как взрослый человек, он не имеет права организовывать такие вечеринки. А как учитель, это вообще нонсенс. Следственные органы разбираются в этой ситуации. Учитель выехал за пределы Новосибирской области. Ситуация у нас на контроле, - рассказала КП-Новосибирск Надежда Болтенко, уполномоченная по правам ребенка.

Известно, что педагог сейчас в Москве. Он ищет работу.

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