Мобилизованные новосибирцы, уехавшие в зону СВО, передали детям-инвалидам 60 тысяч рублей

Новосибирские военнослужащие помогли детям-инвалидам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирские военнослужащие помогли детям-инвалидам из зоны проведения СВО. Об этом рассказала председатель Бердской городской общественной палаты Марина Щербенёва.

Солдат Андрей из новосибирского батальона связался с руководителем фонда помощи «Взаимность» Ольгой Кувакиной. Он написал, что его сослуживцы хотели бы оказать помощь подопечным фонда.

– Неделя выдалась напряжённая – батальоны готовились к дороге и грузились в эшелоны. И вот на связь с Ольгой вышла жена мобилизованного Андрея и перевела от бойцов 60 тысяч рублей, – рассказала Марина Щербенёва.

На деньги солдат закупили мебель, заказали стройматериалы для ремонта и купили детям сладкие подарки к Новому году.

Фонд помогает детским домам, приютам, больным детям, многодетным малообеспеченным семьям. В центре помощи «Взрослые дети» работают над социальной адаптацией людей с инвалидностью.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber