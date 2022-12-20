«Проблемы с чистотой в квартире»: Надежда Болтенко рассказала о многодетной матери из Новосибирска, чьи дети гуляли в летней одежде зимой

Дети гуляли в мороз в летней обуви. Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

Уполномоченная по правам ребенка Новосибирской области Надежда Болтенко рассказала о многодетной матери, чьи дети гуляли в летней одежде зимой. Напомним, что жалоба на семью поступила ей еще на прошлой неделе. Жители дома негодовали, что дети ходят в летней обуви в мороз , а в квартиру постоянно приходят подозрительные люди.

- Мама одна воспитывает ребятишек. Она недавно родила, и самому младшему еще даже год не исполнился. Семья находится под сопровождением социальных служб Дзержинского района. У матери есть проблемы в плане наведения чистоты дома. Старшие дети ходят и в школу, и в детский сад, - рассказала КП-Новосибирск Надежда Болтенко, уполномоченная по правам ребенка.

Известно, что сейчас женщине помогают оформлять пособия. Также ей оказали материальную помощь и провели дезинфекцию в квартире.

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