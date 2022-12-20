На станции «Спортивная» в Новосибирске установили два многофункциональных досмотровых комплекса. Фото: "СпецТрансСтрой".

В Новосибирске на станции метро «Спортивная» установили 2 многофункциональных досмотровых комплекса. В пресс-службе компании «СпецТрансСтрой» рассказали подробности о каждом из них.

Директор «СпецТрансСтрой» Сергей Арапов пояснил, что система Homo-scan позволяет оперативно, безопасно и качественно проводить личный досмотр. Для этого применяются проходной веерный рентгеновский луч и линейный полупроводниковый детектор. Пассажир при досмотре стоит неподвижно внутри кабины. Луч и детектор движутся около 5 сек.

– Homo-scan позволяет быстро и безошибочно осуществить досмотр людей с целью обнаружения спрятанных на теле, в теле, в одежде и обуви предметов, веществ и оружия без необходимости снятия верхней одежды, ремней и обуви. Установка позволяет находить не только металлические предметы, но также взрывчатые вещества и оружие, сделанные из неметаллических материалов, – добавил Арапов.

Кроме того, на «Спортивной» появилась двухракурсная рентгенотелевизионная установка «Инспектор». Она также обладает возможностями по обнаружению опасных предметов при досмотре. Наличие в установке двух ортогональных лучей позволяет не менять положение багажа и повторно его сканировать. Кроме того, установка повышает пропускную способность пункта досмотра.

Оба комплекса запатентованы, добавил Сергей Арапов. Расположены они в отдельных кабинетах, в вестибюле станции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber