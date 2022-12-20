В девять садоводств Рыбачьего и Нижней Ельцовки провели гигабитный интернет

Фото: Компания «МТС»

Благодаря появлению широкополосного доступа в сеть доступ к домашнему интернету до 1Гбит/с и цифровому телевидению МТС появился у жителей дач, загородных домов и коттеджей вдоль Бердского шоссе и Северного объезда. В зоне «городского комфорта» оказались 2500 дач и коттеджей в СНТ«Геолог», «Импульс», «Волга», «Отдых», «Рыбачий», «Сигнал», «Судостроитель», «Огонёк», а также в новом коттеджном поселке «Рыбачий».

- Такие популярные дачные места, как Рыбачий и более элитная Нижняя Ельцовка постепенно застраиваются загородными домами. Живописные места на берегах Оби привлекают все больше новосибирцев, многие из которых живут здесь круглый год или же приезжают в загородный дом на Новый год и рождественские каникулы. Всем им нужен привычный уже доступ к ТВ и интернет-сервисам, чтобы пользоваться сетью с большего количества устройств без потери скорости в вечернее время, смотреть онлайн-фильмы и видео, и скачивать «тяжелый» контент за секунды и при этом ничего не будет тормозить. Поэтому мы уже более года развиваем сети широкополосного доступа МТС в пригородах Новосибирска, и на данный момент комфортная инфраструктура охватила уже более 7300 домов и дач в локациях Нижней Ельцовки и Рыбачьего. В ближайших планах запуск цифрового ТВ и интернета в СНТ «Домостроитель» и коттеджном поселке ТЕСЛА, - отметил директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.