Курорт «Манжерок» открыл новые мастерские для сельских детей

Фото: Пресс-служба курорта «Манжерок»

Новое учебное заведение мастерских для уроков технологии представляет собой модульное здание общей площадью более 250 квадратных метров с тремя просторными классами и всем необходимым оборудованием. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин открывая здание отметил, что это важное событие не только для школы, но и всего села.

Фото: Пресс-служба курорта «Манжерок»

- Этот проект реализован в рамках социальной программы «Манжерок - детям». В него вложено более 33 млн рублей. Старое здание 1978 года постройки уже не соответствовало стандартам, с годами начало рушиться. Теперь же ученики Манжерокской школы, а это более 200 человек, смогут осваивать этот предмет в новом современном здании с использованием новейшего оборудования. Искренне благодарю президента «Сбербанк» Германа Грефа, генерального директора курорта Владимира Щербинина за этот объект и за обширную социальную программу, которую «Манжерок» и Сбер реализуют в регионе, - подчеркнул Олег Хорохордин.

Также глава региона выразил уверенность, что сотрудничество будет продолжено. Новое модульное здание возведено в короткие сроки. Здесь оборудованы класс для девочек, где юные хозяйки научатся вести домашнее хозяйство и шить, а также два класса для мальчиков, где ребята получат возможность заниматься металло- и деревообработкой.

Фото: Пресс-служба курорта «Манжерок»

- Почему курорт «Манжерок» придает вопросу воспитания молодого поколения важное значение? Ответ очевиден. Наш курорт Манжерок - градообразующее компания. А здоровые и веселые дети - это будущее села, а значит и нашего курорта. Мы инвестируем в наших детей. Уверены, так мы сможем воспитать здоровое и ответственное поколение. Наша компания социально ориентированная кампания, поэтому свою деятельность подчиняем именно таким важным направлениям. И наконец, это наш подарок - детям к новому году. Это модульное здание со всем содержимым оборудованием мы передаем в собственность Манжерокской школы на безвозмездной основе, - подчеркнул генеральный директор курорта Владимир Щербинин.

Социальная программа курорта «Манжерок-детям» активно развивается с 2019 года. За этот год благодаря курорту в селе Манжерок появились уже два современных объекта - многофункциональная спортивная площадка и теперь еще модульное здание для занятий по технологии.