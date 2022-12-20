Пьяного 41-летнего жителя Пермского края выгнали из самолета на рейсе Иркутск – Новосибирск

Пьяного пассажира выгнали с самолета, летевшего в Новосибирск. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирск не пустили пьяного пассажира из Пермского края, который устроил дебош на борту самолета во время посадки в Иркутске. Об этом сообщили во вторник, 20 декабря, в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

К борту вызвали полицейских. Командир самолета отказался лететь с пьяным пассажиром, который нецензурно выражался в адрес членов экипажа.

Мужчину задержали, составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве и провели беседу о том, как правильно себя вести в общественных местах.

Нарушителю может грозить административный арест до 15 суток.

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