Пьяного 41-летнего жителя Пермского края выгнали из самолета на рейсе Иркутск – Новосибирск

Пьяного пассажира выгнали с самолета, летевшего в Новосибирск.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирск не пустили пьяного пассажира из Пермского края, который устроил дебош на борту самолета во время посадки в Иркутске. Об этом сообщили во вторник, 20 декабря, в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
К борту вызвали полицейских. Командир самолета отказался лететь с пьяным пассажиром, который нецензурно выражался в адрес членов экипажа.
Мужчину задержали, составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве и провели беседу о том, как правильно себя вести в общественных местах.
Нарушителю может грозить административный арест до 15 суток.
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