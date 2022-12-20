«Умер от потери крови»: в Новосибирске мужчина заколол собутыльника разбитой бутылкой и клинками ножей во время застолья

В Новосибирске вынесли приговор 56-летнему мужчине, зарезавшему приятеля разбитой бутылкой и клинками ножей. Фото: прокуратура НСО.

В Октябрьском районном суде Новосибирской области вынесли приговор 56-летнему мужчине. Его признали виновным в убийстве приятеля. (часть 1 статьи 105 УК РФ).

– Следствие установило, что обвиняемый с потерпевшим распивал спиртное. Они поссорились. В ходе конфликта злоумышленник не менее трех раз ударил потерпевшего по голове стеклянной бутылкой. Затем острым фрагментом бутылки и клинком от двух ножей не менее 13 раз ударил жертву в шею, лицо, голову. Потерпевший умер от острой кровопотери, – сообщили в прокуратуре НСО.

Суд признал агрессора виновным. Ему назначили 10 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

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