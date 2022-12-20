В Минздраве назвали самый частый путь заражения ВИЧ у новосибирцев

В Новосибирской области больше всего ВИЧ-инфицированных заразились половым путем. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области чаще всего вирусом иммунодефицита человека заражаются половым путем. Об этом сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на областное министерство здравоохранения.

Из всех случаев половых заражений 99,8 % – гетеросексуальные контакты. 19,6 % людей с ВИЧ заразились вирусом при внутривенном употреблении наркотиков.

Чаще всего ВИЧ заболевают работающие граждане от 30 до 44 лет, почти поровну мужчины и женщины. Безработных с ВИЧ – всего 31,2 %, заключенных в колониях – 6,6 %.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что за год в Новосибирской области 1660 человек заразились ВИЧ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber