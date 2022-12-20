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НовостиОбщество20 декабря 2022 2:46

В Новосибирске ДТП с фурой и легковушкой заблокировало движение в сторону аэропорта

Очевидцы сфотографировали последствия аварии
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
В Новосибирске ДТП с фурой и легковушкой заблокировало движение в сторону аэропорта.

В Новосибирске ДТП с фурой и легковушкой заблокировало движение в сторону аэропорта.

Фото: Михаил ДОКУКИН

Утром вторника, 20 декабря, на перекрестке в Новосибирске столкнулись фура и легковушка. О ДТП сообщили в соцсети очевидцы.

– На улице Станционной рядом с Бетонным переездом фура при развороте зацепила подкравшийся седан, – уточнили в группе «АСТ-54».

Авария почт полностью перекрыла движение в сторону аэропорта. Новосибирцы переживают, что многие опоздают на утренние рейсы.

Пострадавших в ДТП нет.

Пострадавших в ДТП нет.

Пострадавших в ДТП нет.

Фото: Михаил ДОКУКИН

Ранее сообщалось о сложной дорожной обстановке из-за снега и гололёда.

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