В Новосибирске ДТП с фурой и легковушкой заблокировало движение в сторону аэропорта.
Фото: Михаил ДОКУКИН
Утром вторника, 20 декабря, на перекрестке в Новосибирске столкнулись фура и легковушка. О ДТП сообщили в соцсети очевидцы.
– На улице Станционной рядом с Бетонным переездом фура при развороте зацепила подкравшийся седан, – уточнили в группе «АСТ-54».
Авария почт полностью перекрыла движение в сторону аэропорта. Новосибирцы переживают, что многие опоздают на утренние рейсы.
Пострадавших в ДТП нет.
Пострадавших в ДТП нет.
Фото: Михаил ДОКУКИН
Ранее сообщалось о сложной дорожной обстановке из-за снега и гололёда.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер