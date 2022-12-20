Глава СКР Бастрыкин взял на контроль дело о гибели рыбака в палатке под Новосибирском

Бастрыкин взял на контроль смертельное ДТП, в котором иномарка насмерть переехала рыбака в палатке. Фото: стоп-кадры.

Дело о гибели рыбака в палатке, которую переехала иномарка на озере Чаны, взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщили во вторник, 20 декабря, в пресс-службе СКР.

Главному следователю написал родственник погибшего, который не согласился со статьей о причинении смерти по неосторожности, по которой виновнику смертельной аварии грозит до 2 лет лишения свободы.

Мужчина хочет переквалифицировать уголовное дело на нарушение ПДД лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Такое карается сроком в тюрьме до 12 лет.

Александр Бастрыкин поручил новосибирскому СК доложить о предварительных и финальных результатах расследования дела.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что зять погибшего возмутился статьей, по которой возбудили дело в отношении водителя иномарки. Он заявил, что будет добиваться переквалификации. У погибшего рыбака осталась беременная жена и трое детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пьяного водителя, раздавившего палатку с рыбаками, обвиняют в неосторожности и хотят судить по «мягкой» статье

Родственники погибшего в Новосибирской области рыбака требуют ужесточить наказание пьяному водителю, раздавившего его палатку (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber