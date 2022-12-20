В Новосибирске на 3 недели закрыли для проезда участок улицы Автогенной

В Новосибирске на 3 недели перекроют улицу в Октябрьском районе.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Новосибирске до 9 января будет перекрыта дорога в Октябрьском районе. Как сообщили в пресс-центре мэрии, проезд закрыли с 19 декабря.
Участок улицы Автогенной в районе дома № 100 будет ограничен из-за аварии на теплотрассе. Специалисты проведут ремонтные работы за 3 недели.
Водителям следует ориентироваться по дорожным знакам и быть внимательнее на дороге.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала, что до 30 декабря будут перекрыты улицы Советская и Кошурникова.
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