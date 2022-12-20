Снежным утром 20 декабря Новосибирск сковали пробки в 8 баллов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Снежным утром 20 декабря Новосибирск встал в восьмибалльных пробках. Также на дорогах произошло несколько аварий. Об этом сообщает «2ГИС». Ситуацию осложняют снег и гололед.

Пробки на Станционной, Широкой, Димитровском мосту, проезде Энергетиков. Заторы на площади Труда и Райсовета. Затруднено движение по улицам Котовского, Станиславского и Ватутина. Не проехать по Титова, Троллейной и Немировича-Данченко. Заторы на площади Лыщинского, проспекте Карла Маркса и на Октябрьском мосту. Пробки на Советском шоссе, улицах Блюхера, Петухова и Новогодней.

На правом берегу не проехать по Большевистской, там ДТП. Жуткие заторы на Кирова, Добролюбова, Восход и Бориса Богаткова. Аварии и пробки на Танковой и на Богдана Хмельницкого.

Ранее синоптики предупреждали о гололеде.

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