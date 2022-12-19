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НовостиОбщество19 декабря 2022 19:57

В Новосибирске с 19 декабря ограничили движение еще по двум улицам

Ограничения связаны с ремонтом водовода
Галина СИМОНОВА
В Новосибирске начали заливать самый длинный каток в стране.

В Новосибирске начали заливать самый длинный каток в стране.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске с 19 декабря ограничили движение еще по двум улицам. Об этом рассказали в мэрии города.

— С 19 по 26 декабря закрывается проезд по улице Кошурникова в районе дома № 53/2, — сообщили в муниципалитете. — С 19 по 30 декабря на четыре метра сужается улица Советская в районе дома № 38.

Связаны ограничения с ремонтом водовода. Водителей просят быть осторожнее и соблюдать все правила дорожного движения.

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