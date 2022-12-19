В Новосибирске мобилизованных проводили в зону СВО салютами. Фото: Кадр из видео\"Подъем"

В Новосибирске мобилизованных проводили в зону СВО салютами. Колонну автобусов, выезжающую из НВВКУ под торжественные залпы, засняли очевидцы. В мэрии пояснили, что салюты давали на территории самого объекта.

— Три фейерверка, которые на видео попали, они где-то на территории училища. Мы тут не имеем отношения к этому. Родственники — вряд ли. Ночное время и это режимный объект — думаю, там не было посторонних, — пояснили в муниципалитете изданию «Подъем».

На кадрах ролика, снятого очевидцами видно колонну автобусов с бойцами, сопровождаемую полицейскими машинами. Жители встречали военных автомобильными гудками.

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