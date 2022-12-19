Председателя Общественной палаты Новосибирской области атаковали интернет-мошенники

Председатель Общественной палаты области едва не стал жертвой мошенников. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Председатель комиссии Общественной палаты Новосибирской области по развитию информационного общества и взаимодействию со СМИ Роман Бубенов едва не стал жертвой интернет-мошенников. В ночь на 19 декабря ему в Телеграме пришло сообщение о сборе средств на лечение новорожденному. Выяснилось, что деньги собирали не родственники ребенка, а мошенники.

Бубенов рассказал КП-Новосибирск, что сам проигнорировал сообщение, а вот некоторые его коллеги все же доверились аферистам. Однако писать заявление в полицию, по словам председателя, никто не планирует.

Такое сообщение получил Бубенов от мошенников. Фото: предоставлено читателем

— А что сделаешь-то? Номер — Индонезия. Кто отправил, ну плохо, конечно, что отправил. С другой стороны, люди от большого сердца, от души это делали. В любом случае мошенникам эти деньги поперек горла встанут. Не получат они ничего хорошего с этих денег, — поделился с КП-Новосибирск Бубенов.

Напомним, что в региональном министерстве образования новосибирцев предупредили еще об одном интернет-мошенничестве. Людям приходят рассылки от знакомых с просьбой поучаствовать в голосовании. Если по ней перейти и указать свой номер телефона, мошенники получат доступ к аккаунту в Телеграме и его данным.

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