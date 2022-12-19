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НовостиПроисшествия19 декабря 2022 14:02

В Новосибирске «Рено» после ДТП отлетел на бетонный столб

ДТП случилось в Кировском районе
Галина СИМОНОВА
"Рено" врезался в машину и отлетел на бетонный столб. Фото: Кадр из видео\"АСТ-54"

"Рено" врезался в машину и отлетел на бетонный столб. Фото: Кадр из видео\"АСТ-54"

В Новосибирске вечером в понедельник, 19 декабря, случилось ДТП в Кировском районе. Там иномарка врезалась в другую машину и отлетела на бетонный столб.

— На Сибиряков-Гвардейцев, 38, водитель за рулём белого кроссовера Renault Duster врезался в попутный автомобиль, после чего его развернуло, и он въехал в бетонный столб, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

В Госавтоинспекции по городу аварию пока не прокомментировали. Момент ДТП попал на запись видеорегистраторов других автомобилистов. На кадрах ролика видно, что водитель «Рено» вылетает по крайней правой полосе и, не успевая затормозить, врезается в другую машину.

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