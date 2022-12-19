В Новосибирске у строящегося ЛДС установили остановку без названия

В Новосибирске около строящегося ЛДС на левом берегу появился павильон для транспортной остановки. Фото: Правительство НСО
В Новосибирске около строящегося ЛДС на левом берегу появился павильон для транспортной остановки.
Правда, как рассказали КП-Новосибирск читатели, пока на нет даже названия, и остается непонятным, какой транспорт будет курсировать по проложенному здесь маршруту. КП-Новосибирск направила запрос в мэрию города, чтобы прояснить этот момент.
Напомним, ранее не раз подчеркивалось, что основным способом добраться до новой ледовой арены будет метро. Для этого специально была построена новая станция метрополитена — «Спортивная».
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