В Новосибирске у строящегося ЛДС установили остановку без названия

В Новосибирске около строящегося ЛДС на левом берегу появился павильон для транспортной остановки. Фото: Правительство НСО

В Новосибирске около строящегося ЛДС на левом берегу появился павильон для транспортной остановки.

Правда, как рассказали КП-Новосибирск читатели, пока на нет даже названия, и остается непонятным, какой транспорт будет курсировать по проложенному здесь маршруту. КП-Новосибирск направила запрос в мэрию города, чтобы прояснить этот момент.

Напомним, ранее не раз подчеркивалось, что основным способом добраться до новой ледовой арены будет метро. Для этого специально была построена новая станция метрополитена — «Спортивная».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Строители раскрыли секреты новосибирской станции метро «Спортивная»

В Новосибирске показали почти достроенную станцию «Спортивная» (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер