Синоптики предупредили новосибирцев о метели и сильном ветре 20 декабря

Метель и сильный ветер ожидаются 20 декабря. Фото: Сергей ГАПОН

Синоптики предупредили новосибирцев о метели и порывистом ветре до 18 м/с. Непогода ожидает сибиряков во вторник, 20 декабря.

— Ожидается снегопад, местами метель, на дорогах гололедица и снежные заносы, порывы ветра достигнут 18 м/с, — сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

Напомним, что в ближайшие три дня ожидается теплая погода. По словам синоптиков, температура воздуха не будет опускаться ниже -15 градусов. Самым теплым будет вторник — -3…-5 градусов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер